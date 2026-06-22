Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken birçok ülke alarma geçti Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesi günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Avrupa'daki bazı ülkelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi de aşarken, sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

İspanya 42 dereceyi bulan sıcaklardan dolayı alarmda

İspanya yaz döneminin ilk sıcak hava dalgası nedeniyle alarma geçti.

Ülkenin güney batısındaki Kanarya Adaları ile güneydoğusundaki Murcia bölgesi hariç diğer 15 bölgede 42 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından dolayı Sivil Koruma ekiplerince kırmızı veya turuncu seviyesinde alarma geçildiği bildirildi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 20 Haziran'da başlayan sıcak hava dalgasının 25 Haziran'a kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

AEMET'in tahminlerine göre Endülüs bölgesinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükseleceği, diğer bölgelerde ise 38-41 derece olacağı belirtildi.

Sağlık ekipleri, Katalonya'da 21 Haziran Pazar günü sıcaklardan dolayı baygınlık geçiren 55, Bask bölgesinde ise 25 kişiye müdahale etti.

Diğer yandan İspanya ile Suudi Arabistan arasında 21 Haziran'da oynanan Dünya Kupası maçı için bazı kentlerde meydanlarda kurulan dev ekranlar, sıcaklardan dolayı kaldırıldı.

Sıcak hava ülkenin farklı bölgelerinde yangınların çıkmasına neden olsa da büyük çaplı yangınlar görülmedi.

Fransa'da sıcaklıklar nedeniyle eğitime ara verildi

Fransa’da aşırı sıcaklıklar yaklaşık 10 gündür etkisini sürdürürken ülke genelinde 49 vilayette alarm seviyesi kırmızıya, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildi.

Bfmtv'ye göre, Fransızlar 21 Haziran’da ülke genelinde ortalama 21,4 derece ile son 7 yılın en sıcak gecesini geçirdi.

Bugün çok sayıda şehirde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması, Bordeaux şehrinde ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta bazı okullarda esnek saat uygulamasına geçilirken, bugün itibarıyla 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Üniversite sınavlarının sözlü oturumları da bazı şehirlerde ileri bir tarihe ertelendi.

Ayrıca ülke genelinde hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 2’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’nın Cher vilayetine bağlı Touchay kasabasında dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık 25 hektar tarım arazisinin kül olduğu yangında 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

İtalya’da da Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası etkili oluyor

Avrupa’da hava sıcaklıklarının hızla yükseldiği ülkelerden İtalya’da da aşırı sıcaklarla mücadele ediliyor.

İtalyan basınına konuşan meteoroloji uzmanları, "Cerberus" adıyla anılan hava dalgasının, bugünden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların ortalama 40 dereceye kadar yükseltmesini beklediklerini belirtti.

Uzmanlar, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası sebebiyle hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyrettiği bilgisini de paylaştı.

Sıcaklıkların yükselmesinin yanı sıra ilerleyen günlerde ani tropikal geçişler sebebiyle yer yer gök gürültülü yağışlar olabileceği de belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta sonu için özellikle ülkenin kuzeyinde yer alan 8 kentte “kırmızı alarm” ilan ederken, halkı sıcaklıklara karşı uyarmaya devam ediyor.

Belçika en sıcak haftasını yaşayacak

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsüne (IRM) göre, sıcak hava dalgası nedeniyle bu hafta ülke 2020 Ağustos’unun ilk yarısındakinin ardından en sıcak haftasını yaşayacak.

Sıcak hava dalgası nedeniyle hafta boyunca sıcaklıkların kıyı kesimlerinde 25, ülkenin orta bölgelerinde 32 ve Fransa sınırına yakın güney kesimlerinde 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

IRM meteoroloğu David Dehenauw, yerel basına yaptığı açıklamada, "2020'dekinden bile daha sıcak bir hafta yaşayacağız. Sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyrettiği ve bunların 4 ya da 5 gününde 35-36 derecenin üzerine çıktığı bir dönem olacak." dedi.

Belçika'nın Fransa, İspanya ve Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen kalıcı bir yüksek basınç sistemiyle, diğer adıyla "ısı kubbesi" (heat dome) etkisi altında kalacağını belirten Dehenauw, "Ortalama olarak yılda 1 veya 2 sıcak hava dalgası görüyoruz. 1990 öncesinde ise bu sayı yılda ancak birdi." ifadelerini kullandı.

Dehenauw, yaşananları iklim değişikliğinin son derece somut sonuçlarından biri olarak değerlendiriyor.

İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi

İngiltere'de de Londra dahil bu hafta birçok bölgede etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra, İngiltere'nin güneyi, doğusu, batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını bildirdi.

Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşabileceği, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor.

Sıcaklığa yüksek nem koşullarının eşlik etmesi beklenirken Met Office bu durumun sağlık risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Met Office, aşırı sıcak hava koşullarının günlük yaşamda önemli aksaklıklara yol açabileceğini bildirerek, ülkede son derece nadir görülen bu sıcaklık seviyeleriyle başa çıkabilmek için her türlü önlemin alınmasını tavsiye etti.

İngiltere, geçen ay da aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmıştı. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerine çıkmıştı.

Balkanlar'da halka uyarılar yapıldı

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Enstitüsü, ülke genelinde güneşli havanın hakim olacağını açıkladı. Ülkenin güneyinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı yapılırken, sıcak havaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, başkent Saraybosna olmak üzere bazı şehirlerde öğleden sonra sağanak uyarısı yapıldı.

Sırbistan Hidrometeoroloji Kurumu da başkent Belgrad dahil birçok bölge için turuncu alarm verirken, özellikle hastaların ve yaşlıların günün sıcak saatlerinde sokağa çıkmamasını tavsiye etti.

Hırvatistan'da Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsü, ülkenin büyük bölümü için turuncu ve sarı seviyede uyarı yayımlarken, Hırvat Kızılhaçı 10.00 ile 17.00 arasında açık havada bulunulmamasını istedi.

Slovenya Çevre Ajansı, ülkede yaz sezonunun ilk sıcak hava dalgasının başladığını ve perşembe gününden gelecek haftanın ortasına kadar süreceğini bildirdi.

Yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlı, çocuk ve hastalarda ciddi sağlık etkilerine yol açabileceği uyarısı yapan Slovenya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, vatandaşların bu konuda tedbirli olmasını tavsiye etti.

Karadağ'da Hidrometeoroloji ve Sismoloji Enstitüsü, ülkenin güney ve kuzey bölgeleri için turuncu, orta bölgesi için sarı alarm ilan etti. Özellikle sahil kesimlerinde sıcak hava dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması uyarısı yapıldı.

Bulgaristan'da da sıcak hava dalgası cuma itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak. Ülke genelindeki hava sıcaklıklarının hafta sonu 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İsviçre'deki sıcak hava dalgası en az gelecek hafta sonuna kadar sürecek

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Haziran’dan bu yana İsviçre'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası en az gelecek hafta sonuna kadar devam edecek.

Alpler'in kuzeyinde 3. ve 4. seviye sıcak hava dalgası uyarıları 27 Haziran Cumartesi gününe, güneyinde ise 28 Haziran Pazar gününe kadar uzatıldı.

Birkaç gündür orta ve güney Avrupa üzerinde büyük bir antisiklon etkisini sürdürüyor ve Alp bölgesindeki hava durumunu etkiliyor.

İsviçre'nin tüm ova bölgeleri için 17 Haziran’da 3. seviye sıcak hava dalgası uyarısı yayımlanırken, ülkenin kuzeybatısı için ise 4. seviye uyarı yürürlükte.

Sıcak hava dalgasının başlangıcından bu yana birçok yerde maksimum sıcaklıklar 34 dereceyi aştı. Göllerin yakınları ve Ticino bölgesi hariç minimum sıcaklıklar şu ana kadar 20 derecenin oldukça altında kaldı.

Avusturya da sıcak hava dalgasının etkisinde

Avusturya'da da hafta boyu mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Avusturya Meteoroloji Enstitüsüne göre 20 Haziran'da ölçülen 36 derece ile yılın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Ülkenin doğusunda yer alan Bad Deutsch-Altenburg bölgesinde ise 36,6 derece ile Avusturya'nın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Başkent Viyana'da 20 derecenin altına düşmeyen "tropikal gecelere" neden olan sıcak hava dalgasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Danimarka'da da hava sıcaklığı 23 ile 27 derece arasında seyrederken, ülkede cuma günü hava sıcaklığının 30 dereceye çıkmasıyla Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Danimarka'yı da vuracağı kaydedildi.