Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden Sabrina Azizi, İsrail tarafından alıkonulan tüm filo aktivistlerinin dövüldüğünü ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivisti Azizi: Filodaki herkes işkenceye maruz kaldı Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden Sabrina Azizi, İsrail tarafından alıkonulan tüm filo aktivistlerinin dövüldüğünü ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Azizi, Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na katıldı.

İsrail askerleri 18 Mayıs'ta, filodaki teknelere uluslararası sularda saldırarak, Azizi dahil tüm aktivistleri alıkoydu.

Azizi, aktivistlerin İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra maruz kaldığı şiddeti, AA muhabirine anlattı.

Geçen yıl da çok istemesine rağmen gerekli adımları atmadığı için filoya katılamadığını belirten Azizi, Filistin halkına doğrudan insani yardım ulaştırabilmenin tek çözümü olarak gördüğü için filoya katıldığını söyledi.

Azizi, İsrailli askerlerin uluslararası sularda teknelerine müdahale etmek için yaklaştığı sırada o anları kayıt aldığını ifade ederek, söz konusu askerlerin silahlarını kendilerine doğrultarak teknenin ön kısmına geçmelerini istediğini aktardı.

"O anda, korkunç şeyler yaşayacağımızı anladım ve öyle de oldu"

Askerlerin teknenin kamerasını kırdığını ve aktivistlerin üzerlerini arayıp, kendilerinin pasaportlarıyla fotoğraflarını çektiklerini dile getiren Azizi, ardından büyük bir gemiye götürüldüklerini anlattı.

Azizi, gemiye binince iki kişi tarafından kolları bükülmüş ve başı aşağıda şekilde götürüldüğünü ve ıslak zemine fırlatıldığını belirterek, "O anda, korkunç şeyler yaşayacağımızı anladım ve öyle de oldu." şeklinde konuştu.

Ardından siyah bir konteynere götürüldüğü aktaran Azizi, "Bugün herkes götürüldüğümüz bu işkence konteynerini tanıyor." dedi.

"Neler yaşadığını idrak etmeye zamanımız bile yoktu"

Kendisinden sonra konteynerden çıkan 77 yaşındaki bir aktivistin ağladığını anlatan Azizi, "Aynı zamanda acıdan çığlık atan, bağıran arkadaşları ve darp (seslerini) duyuyorduk." diye konuştu.

Azizi, söz konusu gemide aktivistlerin yaşadıklarını "cehenneme" benzeterek, şöyle devam etti:

"Gelen kişiyle ilgilenmeye ve neler yaşadığını idrak etmeye zamanımız bile yoktu, konteynerdeki başka birinin ağlamalarını, çığlıklarını ve darp seslerini duyuyorduk. İnsanlar her biri bir öncekinden daha da perişan bir şekilde art arda (konteynerden) çıktı."

Gördükleri karşısında travma yaşadığını belirten Azizi, "İnsanlara, kendilerine tam olarak neler yapıldığını sormaya cesaret edemiyorduk." ifadesini kullandı.

"Yaklaşırsak, üzerimize sıkıyorlardı"

Gemideki bu işkencenin 2 gün boyunca bu şekilde devam ettiğini belirten Azizi, söz konusu konteynerden yaralı, üzerinde kan olan ve yürüyemeyecek şekilde olan aktivistlerin çıktığını, bazılarının ise bayıldığını söyledi.

Azizi, İsrailli askerlerin söz konusu aktivistleri almaya gitmelerine izin vermediğini dile getirerek, "Çoğunlukla bizleri bir silahla hedef alıyorlardı. Yaklaşırsak, üzerimize sıkıyorlardı." dedi.

İlk günün sonunda, gemideki konteynerlerden birinin yalnızca yaralılara tahsis edildiğini aktaran Azizi, "Başörtülü tüm kadınlar otomatik olarak (konteynerden) başörtüleri zorla çıkarılmış bir şekilde çıkıyordu. O konteynerde hepimiz, istisnasız dövüldük. Bazıları üzerinde belirgin izlerle çıktı, bazılarında ise iz yoktu. Ancak herkes işkenceye maruz kaldı." diye konuştu.

Azizi, İsrail tarafından alıkonuldukları süre boyunca "aralıksız devam eden işkenceye" maruz kaldıklarına işaret ederek, bunların İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin yaşadıklarının yalnızca ufak bir yansıması olduğunun altını çizdi.

"Neden Avrupalılar için tepki verilirken, Filistinliler için verilmiyor"

Filo aktivistlerinin İsrail tarafından maruz kaldığı kötü muameleye ait görüntülere de değinen Azizi, dünyanın Filistinlilere yönelik şiddeti görmesine rağmen Avrupalılar söz konusu olunca birdenbire tepki vermesine anlam veremediğini dile getirdi.

Azizi, "Bu tutum farkı, bu tepki farkı beni hakikaten rahatsız ediyor. Bu, bana insanlığın anlamını sorgulatıyor. Neden Avrupalılar için tepki verilirken, Filistinliler için verilmiyor?" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Aktivistlerin geri dönüşünün Türkiye tarafından organize edildiğini vurgulayan Azizi, "Bundan ötürü Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Azizi, Fransa'ya döndüklerinde yalnızca bazı aktivistler ve insan hakları savunucularının kendilerini desteklediğini kaydederek, "Dolayısıyla yaşadığım olayların fiziksel ve psikolojik etkilerinin tespit edilmesi için acil servise bizzat kendim gitmek durumunda kaldım." diye konuştu.