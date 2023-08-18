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Dünya

Avrupa'da orta ve şiddetli sıcaklık uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Sözcüsü Clare Nullis, gelecek birkaç gün için İsviçre, Fransa ve Polonya da dahil Avrupa'da orta ve şiddetli sıcaklık uyarıları yayımlandığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Avrupa'da orta ve şiddetli sıcaklık uyarısı

CENEVRE

Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında dünya genelinde bu yaz etkili olan aşırı doğa olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz ayının şimdiye kadarki en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Nullis, "Önümüzdeki birkaç gün için İsviçre, Fransa ve Polonya da dahil Avrupa'da orta ve şiddetli sıcaklık uyarıları yayınlandı. Yarından itibaren İsviçre'nin çoğu bölgesi sıcak hava dalgasının etkisi altında olacak." dedi.

Kurak havanın bu hafta başlarında İspanya'nın Tenerife kentinde büyük yangınlara neden olduğunu söyleyen Nullis, Japonya'nın da sıcaklık rekorları kıran uzun süreli bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldığını aktardı.

Nullis, Kanada'da alışılmışın dışında 600'den fazla orman yangınının kontrolden çıktığını, ABD'deki Hilary Kasırgası'nın kategorisinin 4'e çıkarıldığını anlattı.

DMÖ İklim Uzmanı Alvaro Silva da çevrim içi katıldığı toplantıda, yaşanan sıcak hava dalgaları ve aşırı yağışların son yıllarda arttığı ve bunların "yeni normal" olduğunu belirtti.

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