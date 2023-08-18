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Dünya

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Füzuli şehrine aileler yerleşmeye başladı

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Füzuli şehrine 23 aile yaşamak için geri döndü.

Ruslan Rehimov  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Füzuli şehrine aileler yerleşmeye başladı

Baki

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor.

Proje kapsamında 90 kişiden oluşan 23 aile, Füzuli'ye yerleştirildi.

Füzuli şehrine gelen aileler, Devlet Komitesinin Ülkeye Geri Gönderme Departmanı yetkililerince karşılandı. Aileler, Füzuli şehrinin ilk binaları olan evlere yerleştirildi.

Ermenilerce 1993 yılında işgal edilen Füzuli, Azerbaycan ordusunca 17 Ekim 2020'de kurtarıldı.

Azerbaycan, 44 gün süren "vatan savaşı"yla işgalden kurtardığı bölgeye yaklaşık 3 yıldır yaşam alanları, yollar ve havaalanları yapıyor.

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