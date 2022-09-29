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Dünya

Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti

Avrupa genelinde maymun çiçeği virüsü bulaşan kişi sayısının 24 bini geçtiği duyuruldu.

Ömer Faruk Yıldız   | 29.09.2022
Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının sayısı 24 bini geçti

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.

Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622'ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.

Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96'sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.

Vakaların yüzde 96'sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68'inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.

En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya'da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya'da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

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