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Dünya

Avrupa'da cezaevlerindeki yoğunluk, sorun olmaya devam ediyor

Avrupa Konseyi, Avrupa'da cezaevlerindeki yoğunluğun "akut ve kalıcı bir sorun" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Melike Pala  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Avrupa'da cezaevlerindeki yoğunluk, sorun olmaya devam ediyor

Ankara

Merkezi Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin, üye ülkelerin cezaevlerindeki nüfusa ilişkin yıllık raporu yayımlandı.

Buna göre, Avrupa'daki cezaevlerinin aşırı kalabalık olma sorunu devam ediyor. Konsey, bunu "akut ve kalıcı bir sorun" olarak niteledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Romanya, Fransa, Belçika, Macaristan, İtalya ve Slovenya'daki cezaevleri, her 100 kapasiteli alana en az 105 mahkumun düştüğü yerler oldu.

Avrupa'daki cezaevlerindeki mahkum sayısı Ocak 2022-2023 tarihlerinde yüzde 2,4 oranında artarak 1 milyon 36 bin 680'e ulaştı.

Araştırmayı yapan ekibin başkanı olan Lozan Üniversitesi'nden Prof. Marcelo Aebi, Avrupa'daki cezaevi nüfus oranında üst üste iki yıldır "hafif" de olsa artış yaşandığına dikkati çekti.

Aebi, "Aşırı kalabalığın devam etmesi birçok cezaevi idaresi için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Lüksemburg, en fazla yabancı mahkumun bulunduğu ülke

Avrupa'daki cezaevlerindeki mahkumların ortalama yüzde 27'si yabancılardan oluşurken, en yüksek yabancı mahkum oranına sahip ülke yüzde 78 ile Lüksemburg oldu.

Lüksemburg'u sırasıyla İsviçre (yüzde 71), Yunanistan (yüzde 57), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (yüzde 55), Avusturya (yüzde 51), İspanya'nın Katalonya bölgesi (yüzde 49), Belçika (yüzde 42) ve Malta (yüzde 49) izledi.

Yüksek intihar oranları

Cezaevlerinde intihar girişiminde bulunan mahkum oranı da en fazla Avrupa'daki cezaevlerinde tespit edildi.

Buna göre, intihar girişimlerinin "oldukça yüksek" olduğu 20 ülkenin 18'i Avrupa'da yer alıyor.

İntihar girişimleri en fazla yüzde 21,7 ile Letonya'da kaydedilirken, diğer ülkeler İsviçre, Fransa, İskoçya ile Galler, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Slovenya, Finlandiya, Litvanya, Portekiz, Karadağ, Çekya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan ve İsveç oldu.

Listede ayrıca Ermenistan ve Moldova da yer aldı.

Avrupa'da en yaygın suç: uyuşturucu

Avrupa’da en yaygın suçu, mahkumların yüzde 19’unun hapis cezasına çarptırıldığı uyuşturucuyla ilgili suçlar oluşturuyor.

Diğer en yaygın suçlar da sırasıyla cinayet ve cinayete teşebbüs, hırsızlık, cinsel suçlar, soygun, saldırı ve darp.

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