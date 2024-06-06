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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampında UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampında yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Şerife Çetin  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampında UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail saldırısının Gazze'deki sivillerin ödediği bedelin bir başka korkunç göstergesi olduğunu belirten Dujarric, sığınak olarak kullanılan okulun sivillere temel hizmetler sağlamaya çalıştığını söyledi.

Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in saldırıyı kınayıp kınamadığının sorulması üzerine ise "Tabii ki saldırıyı kınıyor." vurgusunda bulundu.

Gazze'de hiçbir eğitim hizmeti verilemediğini, UNRWA'nın eğitim hizmeti sağladığı 300 bin çocuğun da bundan mahrum kaldığını, bu nedenle okulların sığınağa dönüştüğüne dikkati çeken Dujarric, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini tekrarladı.

Dujarric, İsrail'in okulda Hamas üyeleri olduğuna ilişkin iddiaları hakkında ise "Başkalarını dinleyebilir haber yapabilir ya da beni dinleyip beni haber yapabilirsiniz. Sizin analizinize bırakıyorum. Söyleyebileceğim şu ki çok sayıda sivil ve çocuk öldü." değerlendirmesinde bulundu.

"Genel Sekreter için kırmızı çizgi nedir?"

Dujarric, AA muhabirinin "BM Genel Sekreteri bu sabah 2023'te öldürülen 188 BM personelinden 135'inin UNRWA çalışanı olduğunu söyledi. Bugün yine 6 bin yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan bir okulun vurulduğunu görüyoruz. İsrail, okullar, hastaneler, üniversiteler, evler, her şeyi vurdu. Vurmadığı bir yer kalmamış gibi görünüyor. Gazze'de güvenli bir yer olmadığını söylüyorusunuz. İsrail'in de vurmayacağı bir yer yok gibi görünüyor. Genel Sekreter için bir kırmızı çizgi var mıdır?" sorusunu yanıtladı.

Genel Sekreterin "kırmızı çizgi çizme" gibi bir alışkanlığı olmadığını ifade eden Dujarric, Guterres'in çatışmanın sonlanmasını görmek istediğini söyledi.

Dujarric, birçok kez söylediği gibi BM'nin ateşkes, insani yardıma erişim ve esirlerin serbest bırakılmasını istediğini anımsatarak, "BM Genel Sekreteri, diğer çatışmalarda olduğu gibi, bunda da eli tetikte olan kişi değil." mesajını verdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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