Avrupa ülkeleri Kovid-19'la mücadele etmeye çalışıyor
Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için ülke çapında karantinadan okul ve restoranların kapatılmasına kadar değişik önlemler aldı.
Londra
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmeye çalışıyor. Ülkelerin en büyük korkusu ölü sayısının bini geçtiği İtalya gibi olmamak. Bunun önüne geçebilmek için ülkeler çeşitli önlemleri hayata geçiriyor.
Çin'den sonra en çok etkilenen ikinci ülke olan İtalya, tamamen karantina altında. Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler ve restoranlar kapalı durumda.
Okullar ve üniversitelerde 3 Nisan'a kadar eğitime ara verildi. Sinemalar, tiyatrolar ve spor salonları da bu tarihe kadar kapatıldı.
Geniş çaplı toplantıların yasaklandığı ülkede Serie A ligi dahil olmak üzere profesyonel spor etkinlikleri askıya alındı.
Seyahatlerde ise hangi amaçla olursa olsun bir form doldurup yetkililere sunmak gerekiyor. Başbakan Giuseppe Conte, bu konuda yanlış bilgi vermenin suç sayılabileceğini söyleyerek halkı uyardı.
Fransa
En fazla yeni tip koronavirüs vakasına sahip Avrupa ülkeleri arasında yer alan Fransa, eylem planında virüsün yayılmasının durdurulmaya çalışıldığı ikinci aşamaya geçti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs taşıyanlara öncelik tanımak için aciliyeti olmayan cerrahi operasyonların erteleneceğini duyurdu.
Çin, İran, İtalya'nın kuzey bölgeleri, Singapur ve Güney Kore'den gelenlerin karantinaya alındığı ülkede, toplu ulaşım durdurulmadı. Ancak Air France, 14 Mart - 3 Nisan'da İtalya'ya olan uçuşları askıya aldı.
Okulların, üniversitelerin ve kreşlerin 16 Mart'tan bir sonraki duyuruya kadar kapatılacağı açıklanan ülkede, 100'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar ile yaşlı bakımevlerine ziyaretler yasaklandı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, salgını ciddiye almak gerektiğini belirterek, ülkedeki tüm okulların gerektiği kadar kapalı tutulacağını söyledi.
Fransa futbol liglerinde maçların askıya alındığı ülkede Paris maratonu, ragbi maçları, konserler ve bir kitap fuarı gibi önemli etkinlikler de iptal edildi.
İspanya
Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ülkelerden İspanya'da, virüsün 2 bakanda tespit edilmesi üzerine Başbakan Pedro Sanchez dahil tüm kabine üyelerine test yapılmasına karar verildi. Ülkede aşırı sağcı bazı milletvekillerinin virüsü kaptığının belirlenmesi nedeniyle parlamento kapatıldı.
İspanya, İtalya'ya uçuşları durdururken, diğer ülkeler de Barselona ve Madrid'den kalkan uçaklara yasak getirdi.
Başbakan Sanchez'in tavsiyesinin ardından, İspanya'daki tüm bölgesel hükümetler okulların ve üniversitelerin en az 2 hafta kapatılmasına karar verdi.
Madrid'de müzeler kapatılırken, İspanya'daki Müslümanlar bir sonraki duyuruya kadar cemaatle namaz kılmaya ara verdi. Ülkede, binden fazla kişinin bir araya geldiği tüm etkinlikler askıya alındı.
Madrid özerk yönetiminin aldığı kararla bölgedeki tüm bar, restoran, kafeterya ve gece kulüplerinin 14 Mart itibarıyla kapatılmasına karar verildi.
Ayrıca İspanya futbol liginde maçlar durdurulurken, bir oyuncunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından Real Madrid futbol ve basketbol kulüpleri karantinaya alındı.
Portekiz
İspanya'nın komşusu Portekiz'de 16 Mart itibarıyla kreşlerden üniversitelere kadar tüm eğitim kurumları kapatıldı.
Futbol maçlarının süresiz askıya alındığı ülkede iç mekanda binden, dışarıda ise 5 binden fazla kişinin katılacağı etkinliklerin iptali önerildi. Hükümet, gerekirse enfekte olmuş kişilerin zorla karantinaya alınabileceğini ve sınırların kapatılabileceğini duyurdu.
Almanya
Alman hükümeti salı gününden bu yana sınır kontrollerini yoğunlaştırdı. Almanya vatandaşlarından riskli alanlar ilan edilen İtalya, İran, Güney Kore ve Çin'in Hubey bölgesini seyahat etmemeleri istendi.
Bazı eyaletlerde okullar kapatılırken, binden fazla kişinin katılacağı etkinlikler iptal edildi. Çoğu büyük spor etkinliğinin seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Belçika
Belçika'da hava yolları firmaları, İtalya'ya seyahatleri iptal etti. 16 Mart itibarıyla okullar tatil edilirken, kreşlerin açık kalmasına karar verildi.
Katılımcı sayısına veya niteliklerine bakılmaksızın tüm eğlence faaliyetleri iptal edildi. Kafe, restoran ve barlar kapatıldı. Elzem öneme sahip olmayan mağazaların hafta sonu kapatılması ancak eczane ve market gibi "temel hizmetler" sunan iş yerlerinin açık kalması kararlaştırıldı.
Mümkünse herkesin evden çalışması tavsiye edildi ve yaşlıların evden çıkmaması istendi. Ayrıca halka yoğun saatlerde toplu ulaşım araçlarından kaçınmaları önerisinde bulunuldu.
İngiltere
İngiltere'de hükümetin acil durum komitesi (Cobra) toplandı. 4 aşamalı mücadele planında "kontrol altında tutma" aşamasından, "virüsün yayılmasının geciktirilmesi" aşamasına geçildi.
Başbakan Boris Johnson, bugün itibarıyla en ufak belirti gösterenlerden en az 7 gün kendilerini tecrit etmelerini, bir aile üyesinin belirti göstermesi halinde ise diğer bireylerin de 14 gün boyunca evden çıkmamasını istedi.
Yeni önlemler kapsamında yurt dışına okul gezileri iptal edildi ve ciddi sağlık sorunları olan 70 yaşın üzerindeki kişilerin ülke dışına yolculuk yapmaması istendi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın testinin pozitif çıkmasının ardından İngiliz liglerindeki maçlar 3 Nisan'a kadar ertelendi.
Şimdilik okullar kapatılmadı ve geniş katılımlı etkinlikler iptal edilmedi ancak bu konuya ilişkin ileride yeniden değerlendirme yapılacağı açıklandı.
İtalya'ya ve İspanya'nın bazı bölgelerine gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.
Avusturya
İtalya'dan dönmelerine izin verilen Avusturyalıların, 2 hafta karantinaya alınmaları istendi. Hastane ziyaretleri birçok yerde yasaklandı.
İtalya'dan Avusturya'ya girişlerde sağlık sertifikası zorunluluğu getirildi. Yük taşımacılığı hariç transit geçişlerde araçların mola vermesi yasaklandı.
16 Mart itibarıyla 15 ve üzeri yaşlardaki öğrencilerin evde kalmaları ve internet üzerinden derslerine devam etmeleri istendi. 14 yaşında veya daha küçük çocuklar ise isterlerse okula gidebilecek. Üniversitelerde ise eğitim-öğretime ara verildi.
500'den fazla kişinin katılacağı açık hava etkinlikleri yasaklandı. Kapalı mekanlarda bu sayı 100'e kadar düşürüldü. Futbol maçları gibi spor etkinliklerinin seyircisiz oynanmasına karar verildi. Opera, sinema ve etkinlik salonları kapatıldı. Polisin izinleri nisan sonuna kadar durduruldu.
Çekya
Çin, Güney Kore, İran, İtalya, İspanya, Avusturya, Almanya, İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka ve Fransa'dan ülkeye girişler ile Çekya vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmeleri yasaklandı.
Okullar 11 Mart itibarıyla kapatıldı, 30'dan fazla katılımcının bulunduğu etkinliklere yasak getirildi. 10 Mart'tan itibaren hastanelere ve sosyal hizmet tesislerine ziyaretler yasaklandı. Restoranların saat 20.00'de, tüm spor salonları, yüzme havuzları ve kütüphanelerin ise 18.00'de kapatılmasına karar verildi.
Yunanistan
Kuzey İtalya'ya uçuşlar 23 Mart'a kadar durduruldu. Riskli bölgelerden gelenlerden 14 gün boyunca evde kalmaları istendi. Okullar ve üniversiteler 2 hafta tatil edildi. Binden fazla katılımcının olduğu etkinlikler iptal edildi. Spor salonları, tiyatrolar, sinemalar, eğlence mekanları 13 Mart itibarıyla 15 gün kapatıldı.
Kamu çalışanlarına esnek çalışma saatleri, video konferans yoluyla ve evden çalışma imkanı sağlandı. Duruşmalar, 13 Mart'tan itibaren duruşmaları askıya aldı.
Bulgaristan
Bulgaristan'da salgının yayılmasını önlemek için 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Başbakan Boyko Borisov, gerekli denetimin uygulanabilmesi için OHAL’in şart olduğuna dikkati çekti.
Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) ülkedeki bir aylık OHAL ilanı nedeniyle tüm futbol karşılaşmalarına bir ay ara verdi.
OHAL kararıyla ilgili ülkenin sınır geçişlerinin ve vatandaşların uluslararası yolculuklarının sınırlandırılması bekleniyor.
Başkent Sofya'da sadece restoranların açık kalacağı, gece kulüpleri ve barların kapatılacağı değerlendiriliyor.
Ayrıca huzurevleri ve çocukevleri ziyaretleri yasaklandı. Bazı bölgelerde okullar kapatıldı, okul gezileri de dahil olmak üzere çocukların katılacağı büyük etkinlikler iptal edildi.
Bu ülkelerin yanı sıra Estonya, Hırvatistan, İrlanda, Litvanya, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya ve Slovakya'da okullar tatil edildi. Ayrıca, özellikle İtalya'ya seyahatler konusunda vatandaşlar uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.