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Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Tiran'da başladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.

Dzihat Aliju, Özcan Yıldırım  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Tiran'da başladı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Tiran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı İskender Bey Meydanı'nın girişinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a zirvenin oturumlarının yapılacağı Opera Binası'na kadar eşlik etti.

Bu sırada basın mensuplarının, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili yönelttiği soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşimle (Edi Rama) beraber, Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz." karşılığını verdi.

Erdoğan, zirve oturumlarının yapılacağı Opera Binası'nda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin de aralarında olduğu liderle ayaküstü bir süre sohbet etti.

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Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu.

Açılış programının ardından liderler, aile fotoğrafının çekileceği alana geçti. Erdoğan, fotoğraf çekiminden önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ayaküstü sohbet etti.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Almanya Başbakanı Merz yer aldı.

Erdoğan ve diğer liderler daha sonra günün anısına Avrupa Siyasi Topluluğu'nun logosunun bulunduğu panoyu imzaladı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.

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