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Dünya

Avrupa Parlamentosu, Moldova'ya mali desteği onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19 ve enerji krizi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Moldova'ya 150 milyon avroluk mali destek sağlanmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 24.03.2022
Avrupa Parlamentosu, Moldova'ya mali desteği onayladı

Brüksel

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB Komisyonu'nun Moldova'nın talebi üzerine hazırladığı makro finansal destek paketi oylandı.

AP milletvekilleri, söz konusu paketi 558 "evet", 20 "hayır" ve 10 "çekimser" oyla kabul etti.

Pakete göre, Moldova'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için 120 milyon avro kredi ve 30 milyon avro hibe olmak üzere toplam 150 milyon avro kaynak sağlanacak.

Moldova'nın söz konusu kaynağa erişebilmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan ekonomik programı uygulaması gerekecek.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemelerde bulunuyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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