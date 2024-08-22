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Dünya

Avrupa genelinde kabin bagajı kuralları değişti

Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında sıvı ve jel ürünlerin limitine ilişkin kabin bagajı kuralları güncellendi.

Melike Pala  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Avrupa genelinde kabin bagajı kuralları değişti

Ankara

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, yolcular 1 Eylül'den itibaren 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.

Yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.

İlaçlar ve sıvı bebek mamaları kısıtlamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacak.

Avrupa'nın birçok noktasındaki havalimanlarında bagajların içini kontrol eden cihazların değişmesinin ardından AB'nin bunların güvenilirliğinden şüphe duyması, kuralların sıkılaşmasına neden oldu.

Yeni cihazlar, eskilerinin aksine sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmadan kontrolünü mümkün kılıyor.

Yeni kuralların, cihazların güvenilirliğinden emin oluncaya kadar geçerli olması bekleniyor.

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