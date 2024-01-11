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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
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Dünya

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Google aleyhinde görüş

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Juliane Kokott, AB Komisyonunun Google'a alışveriş sitesinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar avro cezanın uygun olduğunu ve yüksek mahkeme tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Google aleyhinde görüş

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanında görevli Başsavcı Kokott, Google'ın AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Avrupa Adalet Divanının Google'a kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini tercih etmesi nedeniyle verilen 2,4 milyar avro tutarındaki para cezasını onaylaması gerektiği ifade edildi.

Başsavcı Kokott, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim konumunu ve sonuçların görüntülenmesini kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini desteklemek için kullandığını belirtti.

AB, Google hakkında arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerinde avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini "suistimal ettiği" gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar avro para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Daha önce AB Genel Mahkemesi, Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar avroluk cezayı onamıştı.

Google, davayı hukukilik denetimi için AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

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