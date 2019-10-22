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Dünya

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

Tayfun Salcı   | 22.10.2019
Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe

Londra

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

Hükümetin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.

Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı.

Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.

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