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Dünya

Atina'da öğretmenler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler, maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Derya Gülnaz Özcan   | 15.12.2022
Atina'da öğretmenler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı

Atina

Öğretmenler, hayat pahalılığı sebebiyle bir günlük greve gitti.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, hem maaşların artırılmasını hem de sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti.

Bir grup eylemci ile polis arasında parlamento binası önünde küçük çaplı arbede yaşandı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

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