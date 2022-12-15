Atina'da öğretmenler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler, maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.
Atina
Öğretmenler, hayat pahalılığı sebebiyle bir günlük greve gitti.
Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, hem maaşların artırılmasını hem de sözleşmeli personelin kadroya alınmasını talep etti.
Bir grup eylemci ile polis arasında parlamento binası önünde küçük çaplı arbede yaşandı.
Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.