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Dünya

Ateşkese bir saat kala İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor

İsrail ile Filistinli gruplar arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine bir saat kalmasına rağmen İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hacer Başer   | 21.05.2021
Ateşkese bir saat kala İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket atıldığı belirtildi.

İsrail ile Hamas, vardıkları ateşkes anlaşmasının bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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