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Dünya

ABD Başkanı Biden, Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirildiğini açıkladı

ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 21.05.2021
ABD Başkanı Biden, Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirildiğini açıkladı

Washington

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