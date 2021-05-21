ABD Başkanı Biden, Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirildiğini açıkladı
ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.
Washington
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