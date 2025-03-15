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Dünya

Asya Pasifik ülkeleri, Müslüman karşıtlığıyla mücadele sözü verdi

Yeni Zelanda, Pakistan, Malezya ve Avustralya, Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart 2019'da düzenlenen saldırıların 6. yılında Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadele sözü verdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Asya Pasifik ülkeleri, Müslüman karşıtlığıyla mücadele sözü verdi

İstanbul

Yeni Zelanda'nın kamu yayıncısı Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Başbakan Christopher Luxon, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla konferansta yaptığı konuşmada, ülkesinin Christchurch kentindeki iki camiye saldırılmasının nedenleriyle yüzleşmeleri gerektiğini söyledi.

Luxon, "Her tür nefret gibi İslamofobi'nin de Yeni Zelanda'da yeri yoktur. Sözlerle, politikalarla ya da ön yargıların büyümesini sağlayan sessizlikle ortaya çıktığı her yerde ona meydan okumak, bizim sorumluluğumuz." diye konuştu.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu (FIANZ) Başkanı Abdur Razzaq da ülkedeki silah yasasını gözden geçirmeyi sürdüren Luxon hükümetinden yarı otomatik silahlar üzerindeki yasakları gevşetmemesini istedi.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ülkesinin tüm dinler ve kültürler arasında hoşgörü, uyum ve karşılıklı saygıyı teşvik etmeye bağlılığını dile getirdi.

Dar, "Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve dünya genelinde Müslümanların ötekileştirilmeye devam edilmesi, sadece İslami değerlere yönelik saldırıları değil aynı zamanda temel insan hakları ve din özgürlüğü ilkesinin de ciddi ihlallerini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumu "ayrımcı yasalarda reform yapılması, nefret söylemiyle mücadele edilmesi için" somut ve etkili tedbirler almaya çağıran Dar, "Sosyal medya platformları, nefret propagandası yapanlardan hesap sorarak ve İslamofobi'yi destekleyen zararlı içeriklerin kaldırılmasını sağlayarak önemli bir sorumluluk üstlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya

Malezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da İslamofobi ve insanlara inançları temelinde yöneltilen tüm nefret eylemleriyle mücadele konusunda kararlı olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, İslamofobi ile mücadele için Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi atanması talebi yinelenerek "İslamofobi'nin köklerine inilmesi, başta BM Genel Kurulu, İnsan Hakları Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere çeşitli düzeylerde etkileşim gerektirmektedir." ifadesine yer verildi.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X'ten yaptığı açıklamada, İslamofobi'nin ülkesinde yerinin olmadığını ve yasalarının tüm gücüyle buna karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Müslüman toplumun uzun zamandır Avustralya'nın parçası olduğuna işaret eden Albanese, Müslümanlara yönelik her türlü nefret ya da düşmanlık ifadesi ve eylemine karşı "kararlı duruş" sergilediğini vurguladı.

Yeni Zelanda'daki İslam karşıtı terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleştiği ve poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayımlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesince 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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