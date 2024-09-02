ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı Üsküp'te yapıldı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.
Üsküp
Açılış törenine Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.
Protokol üyelerince kurdele kesiminin ardından, davetlilere ASELSAN Balkanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın Balkanlar'a hizmet edecek olan ofisinin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türk savunma sanayisinin son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğine işaret eden Görgün, "Dost ve müttefik ülkelerle birlikte de sürdürülebilir gelişimini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Uzak Doğu'da bir başka şirketimizin ofisini açmıştık. Bugün Balkanlar'da ASELSAN'ın ofisini açıyoruz. Burada yapılacak hizmetlerin, verilecek servislerin kalitesini, sürekliliğini artırmak için ihtiyaç duyulduğunda çok yakında hemen Balkanlar olarak ifade ettiğimiz bu bölgedeki her yere bir iki saat içinde ulaşabilecek bir lokasyonda bu ofis açılmış oldu. İnşallah biz tüm gelişmişliklerimizi, tüm fırsatlarımızı dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya, birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.
ASELSAN Genel Müdürü Akyol da Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde Türkiye'de savunma sanayisinde ciddi atılım olduğunu, ASELSAN'ın da bu sektörün önemli oyuncularından biri konumunda bulunduğunu vurguladı.
ASELSAN'ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olduğunu dile getiren Akyol, "Dünya savunma sanayi sıralamasında 47'nci sıradan 42'nci sıraya çıktık. Tüm bu yolculuğumuzda uluslararası işbirlikleriyle bu yetkinliklerimizi dost ve kardeş ülkelerle buluşturmayı da ana hedef olarak kendimize koyduk. Bugün ASELSAN Balkanlar, Üsküp'te hem tarihi mirasımızın ve bağlarımızın, kültürel bağlarımızın olduğu bir yerde hem de dost ve müttefik ülkelerin tamamına hizmet edebilecek bir anlayışla açılmış oldu." ifadelerini kullandı.
Bu anlayışla kullanıcılarına yakından hizmet vermek, yerelden onlara destek sağlamak, yetkinliklerini de dost ve kardeş ülkelerle paylaşabilmek amacıyla bu uluslararası yapılanmaları geliştirdiklerini ifade eden Akyol, ASELSAN Balkanlar Ofisinin bölgeye ve ülkeye fayda getireceğine, işbirliklerini artıracağına inandığını kaydetti.
Destek veren Kuzey Makedonya ve Balkanlar'daki tüm paydaşlara teşekkür eden Akyol, Balkanlar'daki tüm ülkelerin, ASELSAN Balkanlar Ofisinin görev alanında olacağını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.