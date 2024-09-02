Dolar
33.90
Euro
37.57
Altın
2,500.16
ETH/USDT
2,520.00
BTC/USDT
58,418.00
BIST 100
10,110.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de 6 İsrailli esirin cesedinin bulunmasının ardından Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protesto gösterisi ikinci gününde devam ediyor.
logo
Dünya

ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı Üsküp'te yapıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı yapıldı.

Dzihat Aliju  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı Üsküp'te yapıldı

Üsküp

Açılış törenine Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Protokol üyelerince kurdele kesiminin ardından, davetlilere ASELSAN Balkanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın Balkanlar'a hizmet edecek olan ofisinin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk savunma sanayisinin son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğine işaret eden Görgün, "Dost ve müttefik ülkelerle birlikte de sürdürülebilir gelişimini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Uzak Doğu'da bir başka şirketimizin ofisini açmıştık. Bugün Balkanlar'da ASELSAN'ın ofisini açıyoruz. Burada yapılacak hizmetlerin, verilecek servislerin kalitesini, sürekliliğini artırmak için ihtiyaç duyulduğunda çok yakında hemen Balkanlar olarak ifade ettiğimiz bu bölgedeki her yere bir iki saat içinde ulaşabilecek bir lokasyonda bu ofis açılmış oldu. İnşallah biz tüm gelişmişliklerimizi, tüm fırsatlarımızı dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya, birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol da Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde Türkiye'de savunma sanayisinde ciddi atılım olduğunu, ASELSAN'ın da bu sektörün önemli oyuncularından biri konumunda bulunduğunu vurguladı.

ASELSAN'ın bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olduğunu dile getiren Akyol, "Dünya savunma sanayi sıralamasında 47'nci sıradan 42'nci sıraya çıktık. Tüm bu yolculuğumuzda uluslararası işbirlikleriyle bu yetkinliklerimizi dost ve kardeş ülkelerle buluşturmayı da ana hedef olarak kendimize koyduk. Bugün ASELSAN Balkanlar, Üsküp'te hem tarihi mirasımızın ve bağlarımızın, kültürel bağlarımızın olduğu bir yerde hem de dost ve müttefik ülkelerin tamamına hizmet edebilecek bir anlayışla açılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla kullanıcılarına yakından hizmet vermek, yerelden onlara destek sağlamak, yetkinliklerini de dost ve kardeş ülkelerle paylaşabilmek amacıyla bu uluslararası yapılanmaları geliştirdiklerini ifade eden Akyol, ASELSAN Balkanlar Ofisinin bölgeye ve ülkeye fayda getireceğine, işbirliklerini artıracağına inandığını kaydetti.

Destek veren Kuzey Makedonya ve Balkanlar'daki tüm paydaşlara teşekkür eden Akyol, Balkanlar'daki tüm ülkelerin, ASELSAN Balkanlar Ofisinin görev alanında olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valiliği: ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldıran TGB üyesi 15 şüpheli gözaltına alındı
Özbekistan'dan gelen insan kaynakları direktörleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ni ziyaret etti
TSYD'nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen, Başkan Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

Benzer haberler

ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı Üsküp'te yapıldı

ASELSAN Balkanlar Ofisinin açılışı Üsküp'te yapıldı

Kuzey Makedonya'da Trabzonspor sevgisi dikkat çekiyor

Türkiye, Kuzey Makedonya ordusuna askeri ekipman hibe etti

İstanbul'da ofis doluluğunda son 12 yılın en yüksek oranına ulaşıldı

İstanbul'da ofis doluluğunda son 12 yılın en yüksek oranına ulaşıldı
Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi açıldı

Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet