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Dünya

ASEAN dışişleri bakanları Laos'ta bir araya geldi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dışişleri bakanları, Laos'ta bir araya gelerek, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tutumu ve Myanmar'daki son gelişmeleri görüştü.

Zeynep Katre Oran  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
ASEAN dışişleri bakanları Laos'ta bir araya geldi

Luang Prabang

ASEAN'ın internet sitesindeki açıklamada, ASEAN Dönem Başkanlığını 1 Ocak'ta devralan Laos'un ev sahipliğinde, "Bağlantıyı ve Dayanıklılığı Artırma" temasıyla düzenlenen toplantının detaylarına yer verildi.

Toplantı kapsamında "Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkları, deniz güvenliğini ve Çin'in eylemlerini" istişare eden dışişleri bakanları, Myanmar'daki son gelişmeleri de görüştü.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, ASEAN'ın Myanmar için belirlenen 5 maddelik yol haritasını ana referans olarak kullanmaya yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Marsudi, aralarında ABD, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteği askıya alma kararını üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Myanmar da toplantıya katıldı

Myanmar ordusunun Şubat 2021'de yönetime el koymasından bu yana ilk kez katıldığı ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, ülkeyi üst düzey bir yetkili olan Daw Malar Than Htaik temsil etti.

Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Myanmar'ın toplantıya ilk kez üst düzey temsilci göndermesinin "iyi bir işaret" olduğunu söyledi.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan da toplantıya Myanmar'dan bir temsilcinin katılmasının "yararlı" olduğunu ancak Myanmar'ın 5 maddelik planı uygulamak için somut adımlar atacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

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