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Dünya

Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı

Lübnan makamlarının ülkenin doğusunda yer alan Arsal'daki kamplarda bulunan derme çatma yapıların yıkılmasına ilişkin kararın ardından binlerce Suriyeli mülteci evsiz-barksız kaldı.

Wassim Samih Seifeddine,Afra Aksoy,Gülşen Topçu   | 13.06.2019
Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı

Beyrut

Arsal Belediye Başkanı Basil el-Haciri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan Yüksek Savunma Konseyinin, Arsal mülteci kampındaki derme çatma yapıların yıkım kararının uygulanmasının ardından çok sayıda Suriyelinin açık alanda kaldığını söyledi. 

Belediyenin, BM kurumları ile İçişleri ve Sosyal İşler bakanlıklarının 10 Mayıs'tan bu yana verdiği talimatları yerine getirdiğini ifade eden Haciri, konuya ilişkin anlaşmaya göre Suriyeli her bir aileye yıkım işleminden sonra 24 saat içinde tahta ve çadır kumaşı verilmesinin kararlaştırıldığını ancak bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Haciri, barakaları yaklaşık 10 gün önce yıkılan Suriyelilere, henüz tahta ve çadır kumaşının teslim edilmediğini belirtti.

BM kurumları ve üst düzey bazı temsilcileriyle bugün toplantı düzenlendiğini söyleyen Haciri, toplantıda mültecilerin ihtiyaçlarının en kısa zamanda teslim edilmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Haciri, Lübnan ordusuna, yıkım işleminin tamamlanması için temmuz ayının başına kadar süre verildiğini, şu ana kadar yıkım işleminin yüzde 80'inin tamamlandığını kaydetti.

Haciri, bu uygulamanın, Suriyeli mültecilerin Lübnan'dan ayrılması için baskı oluşturmak olarak yorumlandığını ifade etti.

Suriyeli mültecinin, benzer uygulamalarla muhatap olacağı için Lübnan'da başka bir bölgeye gidemediğine dikkati çeken Haciri, ne ülkelerine dönebilen ne de Lübnan'da başka bir bölgeye geçebilen Suriyeli mültecilerin, fırsat buldukları an Avrupa'ya kaçmak için çabaladığını söyledi.

Arsal'daki En-Nur Mülteci Kampı Sorumlusu Muhammed Kenan, Lübnan ordusunun, Lübnan Yüksek Savunma Konseyinin yıkım kararını kendilerine sözlü olarak ilettiğini, şu ana kadar 126 kamptan 21'indeki barakaları yıktıklarını ifade etti.

7 yıldır bu bölgede yaşadıklarını ancak buraya kalıcı olarak yerleşmeyi düşünmediklerini kaydeden Kenan, ülkelerine dönememe sebeplerinin başında evlerinin yıkılmış olması ve işsizliğin geldiğini vurguladı.

Suriyeli mülteci Ebu Muhammed, Kızılhaçın vereceği söylenen çadırların henüz kendilerine ulaşmadığı için açık alanda kaldıklarını dile getirdi.

Arsal'daki yaklaşık 126 kampta 25 binden fazla Suriyeli mülteci yaşıyor.



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