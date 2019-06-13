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Dünya

UMH Hafter hariç doğu bölgesinden temsilcilerle diyaloğa hazır

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, emekli General Halife Hafter haricinde "doğu bölgesi" temsilcileriyle doğrudan diyaloğa geçmeye hazır olduğunu açıkladı.

Gülşen Topçu   | 13.06.2019
UMH Hafter hariç doğu bölgesinden temsilcilerle diyaloğa hazır

Trablus

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Fethi Başağa Tunus'taki AB ofisinde Avrupa ülkeleri büyükelçilerinden oluşan bir heyetle bir araya geldi.

Libyalı taraflar arasında diyalog sürecinin yeniden başlatılması ve başkent Trablus'ta yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başağa, "UMH'nin, Hafter'le diyalog kurmayı istemediğini ancak doğu bölgesinden temsilcilerle doğrudan diyaloğa geçmeye hazır olduğunu" heyete iletti.

Başağa ayrıca Hafter'in diyaloğa hazır olmadığını ve sadece şahsi çıkarlarını düşündüğünü ifade etti.

Hafter güçleri Libya'nın doğusunda büyük bir alanı kontrolü altında bulunduruyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.


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