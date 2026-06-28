Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler sürüyor Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 29. gününde çok sayıda kişi, İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, çeşitli pankart ve dövizler taşıyarak protesto gösterisinde bulundu.

Fotoğraf : Olsi Shehu/AA

Uzun zamandır süren gösteride, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılması protesto edildi.

Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına da yürüyen göstericiler, konuşmalar sonrasında Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Fotoğraf : Olsi Shehu/AA

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Başbakan Edi Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.