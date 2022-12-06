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Dünya

Arnavutluk'ta AB-Batı Balkanlar Zirvesi başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi başladı.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula   | 06.12.2022
Arnavutluk'ta AB-Batı Balkanlar Zirvesi başladı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Albania

Arnavutluk'un ev sahipliğinde Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen zirveye, bölge ülkelerinin liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılıyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkentteki İtalya Meydanı'nda, AB ve Batı Balkan ülkeleri liderlerini karşıladı.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığının sonuçları, dış müdahalelere karşı güvenliğin güçlendirilmesi, göçten kaynaklanan sorunlarla mücadele ile terör ve organize suçlarla mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Zirvedeki oturumların ardından Rama, Michel ve von der Leyen basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve kapsamındaki güvenliğin sağlanması adına yüzlerce emniyet gücü görevlendirildiği ve ek önlemler alındığı ifade edildi.

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