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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkenin özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 06.12.2022
Zelenskiy: Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor

Kiev

Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor ve bu da olabilecek en güçlü motivasyonu veriyor." dedi.

Ukrayna ordusunun bugün özgürlük mücadelesi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Gerçeği ve dolayısıyla Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar." ifadesini kullandı.

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