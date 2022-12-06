Zelenskiy: Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkenin özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi.
Kiev
Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor ve bu da olabilecek en güçlü motivasyonu veriyor." dedi.
Ukrayna ordusunun bugün özgürlük mücadelesi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Gerçeği ve dolayısıyla Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.