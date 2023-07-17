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Dünya

Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Arjantin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Neuquen eyaletindeki Loncopue şehrinin 25 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Deprem, Arjantin'e komşu ülke Şili'nin merkezi ve güney bölgelerinde de hissedildi.

171 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, Arjantin'de ve Şili'de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

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