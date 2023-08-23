Dolar
27.19
Euro
29.55
Altın
1,918.77
ETH/USDT
1,684.10
BTC/USDT
26,523.00
BIST 100
7,602.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turundaki Dinamo Kiev maçı öncesi Bükreş’te açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burak Dağ  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Santiago del Estero şehrinin 130 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Depremin, 568 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Arjantin’de meydana gelen depremden birkaç dakika önce de Şili’de de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

USGS, Şili’de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tamarugal eyaletine bağlı La Tirana kasabasının 56 kilometre doğusu olarak açıkladı.

İki ülkede de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da insan ticareti suçu işleyen yabancı uyruklu kişiye 220 yıl hapis cezası
TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin tanınması ile ilgili yoğun çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı yine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde atamalar
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor

Benzer haberler

Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da ağır hasarlı 5 bin 459 binanın yarısından fazlasında yıkım tamamlandı

Diyarbakır'da ağır hasarlı 5 bin 459 binanın yarısından fazlasında yıkım tamamlandı
Depremzede çocuklar, Dünya Atletizm Şampiyonası heyecanını yerinde yaşıyor

Depremzede çocuklar, Dünya Atletizm Şampiyonası heyecanını yerinde yaşıyor
Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yeniden Hatay'da

Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yeniden Hatay'da

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet