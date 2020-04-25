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Dünya, Ramazan 2020

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den ramazan tebriği

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, ülkesinde yaşayan Müslüman toplumunu ramazan ayının başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Muhammed Emin Canik   | 25.04.2020
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'den ramazan tebriği

Buenos Aires

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinde yaşayan Müslüman toplumunu ramazan ayının başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Devlet Başkanı Fernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kutsal ramazan ayının başlangıcında, Arjantinli Müslüman topluma selamlarımı gönderiyorum. Birlikte yaptığımız işi kutluyorum. Ramazan mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, 400 binden fazla Müslümanın yaşadığı biliniyor.

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