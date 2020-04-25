Kolombiya ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Kolombiya'da 225'e, Küba'da ise 49'a yükseldi.
Ankara
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Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 225'e, Karayipler ülkesi Küba'da ise 49'a yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225'e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881'e ulaştı.
Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003'e çıktı.
Küba'da ölü sayısı 49'a yükseldi
Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği bildirildi.
Ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285'e çıktığı belirtildi.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416'ya ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.