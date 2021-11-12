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Dünya

Arjantin 14 Kasım'da parlamento seçimlerine gidiyor

Güney Amerika ülkesi Arjantin, 14 Kasım'da, yeni Kongre üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Muhammed Emin Canik   | 12.11.2021
Arjantin 14 Kasım'da parlamento seçimlerine gidiyor Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Temsilciler Meclisi'nin 257 üyesinden 127'sinin, Senato'nun da 72 üyesinden 24'ünün belirleneceği seçimlerde halk, 12 Eylül'de düzenlenen ön seçimlerde belirli oranda oy alarak seçim yarışına girmeye hak kazanan adaylar için oy kullanacak.

Siyasilerin ülkenin karar alma mekanizması Kongre'de elini güçlendirmek için yürüttüğü kampanyalar, seçim yasaklarının başlamasıyla sona erdi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez öncülüğünde yürütülen kampanyalarda, ülkede Peronizmin temsilcisi hükümet kanadı 12 Eylül'deki parlamento ön seçimlerinde düşen oy oranını yükseltmeyi hedefledi.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak hala ülke siyasetinde yer alan Peronizm, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu.

Sağ görüşlü eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin başını çektiği muhalif siyasi blok ise ön seçimlerde elde ettikleri başarıyı resmileştirmek için çalıştı.

Hükümet kanadı halkın ön seçimlerde sandık başına gitmeyen veya kararsız kalan kısmı ile pazar günü bir geri dönüş planlarken, muhalefet ise 2023 devlet başkanı seçimleri öncesinde Kongre'de çoğunluğu elde ederek genel seçimlere güçlü girmek istiyor.

Muhalefetin yeni yüzü Javier Milei

Ekonomist, yazar ve sunucu olan 51 yaşındaki bağımsız aday Javier Milei, ön seçimlerdeki gözle görülür başarısıyla siyaset sahnesinde kendini tanıttı.

Milei, yüzde 1,5 oy alanların seçime katılmaya hak kazandığı ön seçimlerde yaklaşık yüzde 14 oy alarak oy pusulasındaki yerini garantiledi.

Macri'nin bloğuna katılmayıp kendisine bağımsız aday olarak yol çizen Milei, seçim çalışmalarında ülkenin en sıkıntı çektiği konu olan ekonomiyi ön plana çıkarırken, sosyal medyayı aktif kullanması ile de genç kesimin dikkatini çekiyor.

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