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Dünya

Arap ülkelerinden 17'si Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacak

Arap ülkelerinden 17'sinin Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacağı bildirildi. Buna karşı 3 ülke ise Kurban Bayramı'nın 21 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Hacer Başer   | 12.07.2021
Arap ülkelerinden 17'si Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacak Fotoğraf: Bechir Ramzy/AA

İstanbul

Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü; 3 ülke ise 21 Temmuz Çarşamba günü kutlamaya hazırlanıyor.

Tunus, Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Libya, Sudan, Cezayir, Irak Sünni Vakfı ve Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz olarak duyuruldu.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Yemen ve Bahreyn'de de bayram salı günü idrak edilecek.

Buna karşılık Fas, Moritanya ve Komorlar'da ilgili mercilerden yapılan açıklamalarda bayramın 21 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.

Somali ve Cibuti'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken her iki ülkenin de Suudi Arabistan'ı takip edeceği belirtiliyor.

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