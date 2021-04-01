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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin yükselmesi üzerine Filistin, Katar, Kuveyt ve Umman'da salgının yayılmasını engellemeye yönelik önlemler artırıldı.

Ekrem Biçeroğlu   | 01.04.2021
Arap ülkelerinde Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm yaptığı basın açıklamasında, vakaların belirgin bir şekilde düşmemesi halinde Gazze'de genel karantina ilan edilebileceği uyarısında bulundu.

Bezm açıklamasında, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, "düğün salonlarının tamamen kapatıldığını, haftalık halk pazarlarının kurulmasına ara verildiğini ve ülkedeki hafta sonu günleri olan cuma ve cumartesi araç hareketliliğinin yasaklandığını" duyurdu.

Kuveyt

Kuveyt hükümeti, 22 Nisan'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının sürdürüleceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanan kararda, ölümcül salgına karşı alınan önlemlerin uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

Katar

Katar'da ise son günlerde artan vakalar ve salgın kaynaklı ölümler sebebiyle tüm okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildi.

"Katar" televizyon kanalının haberine göre, Katar Eğitim Bakanlığı kararıyla ülkede 4 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçilecek.

Umman

Katar'da olduğu gibi Umman'da da yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçileceği resmi olarak açıklandı.

Ülkede ayrıca tüm resmi ve özel spor faaliyetlerinin de askıya alınması kararlaştırıldı.

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