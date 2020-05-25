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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 764'e, Irak'ta 160'a, Yemen'de 42'ye, Umman'da 37'ye yükseldi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 25.05.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 764 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 752 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 265'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 807 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 160 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada toplam can kaybının 160'a, vaka sayısının 4 bin 469'a yükseldiği, 2 bin 738 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 42'ye ulaştığı duyuruldu.

Ülkede 10 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 222'ye yükseldiği ülkede, 10 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin yaşamını yitirdiği ve vefat sayısının 37'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada vaka sayısının 7 bin 770, iyileşen hasta sayısının da 1933 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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