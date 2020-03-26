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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Koronavirüs vaka sayısı Mısır'da 456'ya, Gazze'de 9'a, Irak'ta 358'e yükseldi.

Gülşen Topçu   | 26.03.2020
Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vaka sayısı Mısır'da 456'ya, Gazze'de 9'a, Irak'ta 358'e yükseldi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 54 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki toplam vaka saysısının 456'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yeni vakaların, daha önceden hastalığa yakalananlarla temas eden kişiler olduğu kaydedildi.

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, 7 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Yeni vakaların, bir karantina merkezindeki güvenlik güçlerinden oluştuğunu ve bu kişilerin karantina merkezi dışına çıkmadığını aktaran Kudra, "Sağlık Bakanlığı, Gazze içlerinde virüse rastlanmadığını, tespit edilen vakaların Refah Sınır Kapısı yakınlarındaki bir karantina merkezindeki vakalar olduğunu teyit etmektedir." ifadesine yer verdi.

Irak

Kerbela Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 5 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Necef Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında ise aralarında 4 aylık bir bebek ve 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişide virüse rastlandığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı da 3 kişide virüse rastlandığını açıkladı.

Irak genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e, toplam vaka sayısı ise 358'e yükselmiş oldu.

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