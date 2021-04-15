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Dünya

Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait 5 balistik füze ve 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan kenti yönünde fırlattığı 5 balistik füze ve bomba yüklü 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Safiye Karabacak   | 15.04.2021
Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan Husilere ait 5 balistik füze ve 4 İHA imha edildi

Yemen

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri İran destekli Husi milisler tarafından Cizan kentine fırlatılan bomba yüklü 4 İHA ve 5 balistik füzeyi imha etti." ifadelerini kullandı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri de daha önce yaptığı açıklamada, Suudi petrol şirketi Aramco ve diğer hedeflerin Bedir ve Sair türü 6 füze ile hedef alındığını, Aramco'da büyük bir yangın çıktığını söylemişti.

Patriot füze üsleri ile depoların Kasıf-2K ve Samad3 tipi 4 İHA ile hedef alındığını kaydeden Seri, bunun kendilerine karşı devam eden abluka ve saldırılara bir yanıt olduğunu aktarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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