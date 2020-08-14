Euro
8.70
Dolar
7.37
BIST 100
1,081.19
Altın
1,952.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap Değişim Hareketi Partisi'nden İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Gülşen Topçu   | 14.08.2020
Arap Değişim Hareketi Partisi'nden İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Kudüs

İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail, Filistin topraklarındaki işgale ve Gazze ablukasına devam ederken, BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşme anlaşması imzalamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, işgal ettiği topraklardan çekilmesi durumunda İsrail'le normalleşmeye gidilmesini öngören Arap Barış Girişimi'ne aykırı olduğu ifade edildi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Kovid-19 aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı

Benzer haberler

FKÖ Genel Sekreteri'nden Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

FKÖ Genel Sekreteri'nden Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Arap Değişim Hareketi Partisi'nden İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Mescid-i Aksa İmamı Sabri'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'i İsrail'e davet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'i İsrail'e davet etti
Bahreyn'in de İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayacağı iddia edildi

Bahreyn'in de İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayacağı iddia edildi
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı