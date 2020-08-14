Euro
8.70
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.23
Altın
1,952.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

ABD yönetiminin, İran petrolünü taşıyan tanker gemilere, bu ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.

Dildar Baykan   | 14.08.2020
ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

Washington

Wall Street Journal'ın, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD savcıları geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtı. 

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğu kaydedildi.

Gemilere el konulması için askeri güç kullanılmadığını ifade eden yetkililer, gemilere İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında el konulduğunu açıkladı.

Bu olayla, ABD ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koymuş oldu.

ABD'nin İran'a nükleer programı gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında, İran'ın petrol gelirinin kesilmesi amaçlanıyor. İran ise nükleer programını, "barışçıl nedenlerle" yaptığını kaydediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Kovid-19 aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı

Benzer haberler

ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

Trump, İsrail'in ilhak planını ertelemesini 'büyük bir olay' olarak nitelendirdi

Pentagon: ABD Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor

Trump Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti

Trump Netanyahu’yu BAE ile varılan anlaşmadan dolayı tebrik etti
BAE, İsrail ile normalleşme için 'ortak bir yol haritası belirleneceğini' açıkladı

BAE, İsrail ile normalleşme için 'ortak bir yol haritası belirleneceğini' açıkladı
ABD, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak tanımladı

ABD, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak tanımladı