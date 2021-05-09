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Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 53 kişinin yaralandı.
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Dünya

Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşecek.

Ekrem Biçeroğlu   | 09.05.2021
Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor

Istanbul

Mısır hükümetine bağlı "Ahbar el-Yevm" gazetesinin haberine göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, toplantının daimi üyeler nezdinde Katar başkanlığında Kahire'de toplanacağını söyledi.

Zeki açıklamasında, toplantıda İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırı ve ihlallerinin ele alınacağını ifade ederek, Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mukaddesata karşı işlediği suçların masaya yatırılacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yerleşim yerlerinin gasbedilmesinin de görüşüleceği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oldu. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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