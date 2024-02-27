Dolar
31.14
Euro
33.77
Altın
2,029.75
ETH/USDT
3,252.20
BTC/USDT
57,018.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MKE Ankaragücü futbolcusu Nihad Mujakic, Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

Şirketin otomobil projesi ekibindeki çalışanların yapay zeka bölümüne kaydırılacağı aktarıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

New York

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kültür varlıklarımızı ön plana çıkaran yeni film hazırlıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Kırım Tatarlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü

Benzer haberler

Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

Apple'dan iPhone için yeni spor uygulaması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet