Dolar
18.44
Euro
17.75
Altın
1,622.11
ETH/USDT
1,321.80
BTC/USDT
19,129.00
BIST 100
3,260.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı

Adaylar arasında Ukrayna halkı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Julian Assange ve Batı Şeria'da öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile de bulunuyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 26.09.2022
AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı

Brüksel

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl aday gösterilenler arasında Ukrayna halkı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Julian Assange ve Batı Şeria'da öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile yer aldı.

Geçen yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilen ödül için bu yılki adaylar belirlendi.

Bu yıl Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından temsil edilen Ukrayna halkı ve Zelenskiy öne çıkan adaylar oldu.

Ayrıca İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile, İngiltere'den ABD'ye iadesine karar verilen Wikileaks kurucusu Julian Assange, Brezilya'daki çevre aktivisti Sonia Guajajara ile Kolombiya'da iç savaşın sonlandırılması çabaları kapsamında insan hakları ihlallerinin araştırılması için kurulan Hakikat Komisyonu da adaylar arasında yer aldı.

Adaylar, AP'deki siyasi gruplar ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirleniyor.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Ödülün 3 finalisti 13 Ekim'de AP Dış İlişkiler Komitesi ve Kalkınma Komitesi tarafından seçilecek. 20 Ekim'de ise AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların liderleri ödülün kime verileceğini kararlaştıracak.

Ödül töreni, 14 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı
Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı yapıldı
Üsküdar'da köpeğin saldırısına uğrayan kadının tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı

AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı

İngiltere'den, Ukrayna'da ayrılıkçıların referandumu nedeniyle Rus yanlılarına yaptırım kararı

Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceğiz
Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor

Harkiv bölgesinde cephe hattına yakın yerleşim birimlerinden tahliyeler sürüyor
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet