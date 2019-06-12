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Dünya

AP'deki liberaller adını değiştirdi

Avrupa Parlamentosundaki liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını "Avrupa'yı Yenile" olarak değiştirdiğini açıkladı.

Şerife Çetin   | 12.06.2019
AP'deki liberaller adını değiştirdi

Brüksel

Avrupa Parlamentosundaki üçüncü büyük siyasi grup olan liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını "Avrupa'yı Yenile" olarak değiştirdiğini açıkladı.

ALDE'nin resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda, grubun adının "Avrupa'yı Yenile" (Renew Europe) olarak değiştirildiği duyuruldu.

Son seçimlerde büyük başarı gösteren liberaller, bir önceki AP seçimlerine göre sandalye sayısını 37 artırarak 105'e ulaştı ve parlamentodaki üçüncü büyük siyasi grup oldu.

AB üyesi 28 ülkede 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez soldaki Sosyal Demokratlar (S&D) sandalye kaybederken, aşırı sağcı popülist partiler, liberaller ile Yeşiller güç kazandı.

Toplam 751 sandalyeli parlamentonun, 2 Temmuz'da yeni görev dönemi başlayacak.



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