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Dünya

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkmalarından dolayı haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

Şenhan Bolelli   | 27.05.2019
AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

Madrid

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağında birinci parti çıkan aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

AP seçimlerinde İtalya'da yüzde 34,3'lük oy oranı ile ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkan Lig partisinin lideri Salvini, düzenlediği basın toplantısında, elindeki Katolik tesbihi çıkartıp üzerindeki haç sembolünü öptü.

Salvini, "İtalya ve Avrupa'ya umudu, gururu, köklerini ve güvenliğini tekrar bulmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum. Kendimi, Meryem Ana'nın kalbine bir oy veya partinin başarısı için değil, bir ülkenin ve bir kıtanın geleceği ve kaderi için emanet ettim." dedi.

Salvini ayrıca, AP seçimleri sonuçlarının ülkedeki koalisyon hükümetinin geleceğini zora soktuğu iddialarını yalanlayarak, hükümet programının devam ettiğini vurguladı.

Matteo Salvini, Facebook'tan yayınladığı videoda da elinde "İtalya'da 1'inci parti, teşekkürler" yazılı bir döviz tutarak, "İtalya'da birinci partiyiz, şimdi değişme sırası Avrupa'da." şeklinde konuştu.

AP seçimlerinde aday olan ve seçilen Salvini'nin ülkesinde senatör, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olmasından dolayı İtalya'daki siyasi görevlerini bırakmayarak AP parlamenterliğini Lig partisinden bir adaya devretmesi bekleniyor.

Diğer yandan İtalya'da Lig partisi elde ettiği başarıyla ülkede sağın en büyük temsilcisi olduğunu gösterdi. Lig partisi, 2014'teki AP seçimlerinde yüzde 6,2 olan oy oranını bu seçimlerde yüzde 34,3'e kadar çıkardı.

Eski başbakanlardan 82 yaşındaki Silvio Berlusconi ise ilk kez katıldığı AP seçimlerinde seçilmeyi başarsa da partisi Forza İtalya yüzde 8,78'lik oy oranıyla başarısız oldu.

Ayrıca, koalisyon hükümetinin diğer ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) AP seçimlerinden yenilgi ile ayrıldı. İtalyan basını, 2018'deki genel seçimlerde yüzde 32,7'lik oy oranını AP seçimlerinde yüzde 17,1'e düşüren M5S için "çöküş" ifadesini kullandı.

İtalya'daki sol görüşlü Demokratik Parti (PD) ise AP seçimleri sonucuyla Lig partisinin ardından ülkedeki ikinci en büyük parti oldu. PD, 2014'deki AP seçimlerinde aldığı yüzde 40,8'lik tarihi başarıdan çok uzakta olsa da 2018'deki genel seçimlerde elde ettiği yüzde 18,8'lik oy oranını bu AP seçimlerinde yüzde 22,7'ye çıkardı.


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