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Dünya

AP iklim için olağanüstü hal ilan etti

Avrupa Parlamentosu (AP), iklim değişimi konusunda olağanüstü hal ilan eden tasarıyı onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 28.11.2019
AP iklim için olağanüstü hal ilan etti

Brüksel

Strazburg'daki AP Genel Kurul oturumda, iklim ve çevre hakkında hazırlanan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Oylamada 429 kabul, 225 ret oyu kullanılırken, 19 parlamenter çekimser kaldı.

İklim değişimi ve çevre konusunda olağanüstü hal ilan edilen sembolik kararda, çevre ile ilgili hazırlanacak düzenlemelerin küresel ısınmayı sınırlandırma hedefleriyle uyumlu olması çağrısı yer aldı.

Kararda, AB'deki emisyon oranlarının azaltılması ve 2050 yılında Avrupa'nın iklim nötr bir konuma gelmesi talep edildi.

Avrupalılar son yıllarda sıklıkla küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep eden protestolar düzenliyor.


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