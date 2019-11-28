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Dünya

Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.11.2019
Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kinteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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