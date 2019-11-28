Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kinteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.