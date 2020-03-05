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Dünya

AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak

Fransa'nın Strazburg kentinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yusuf Özcan   | 05.03.2020
AP Genel Kurulu, Kovid-19 nedeniyle Fransa yerine Belçika'da toplanacak

Paris

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin raporuna dayanarak, 9-12 Mart'ta Strazburg'da toplanacak AP Genel Kurulunun tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Brüksel'de yapılacağını belirtti. 

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken toplam vaka sayısı 377'ye ulaştı.

AP Genel Kurulu, ayda bir kez Strazburg'da toplanıyor.

Öte yandan AP, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve AB Konseyinde de koronavirüs vakaları tespit edilmişti.

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