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Dünya

Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, uluslararası topluma, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için daha fazlasını yapması çağrısında bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 22.09.2022
Angelina Jolie'den uluslararası topluma, Pakistan'daki sel mağdurları için yardım çağrısı

İslamabad

Pakistan’a, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de gelen Jolie, başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.

Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.

İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.

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