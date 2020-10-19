Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) Tatbikatı'nın sürdüğünü bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) Tatbikatı'nın sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerince sürdürülen tatbikattan fotoğraflara yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.