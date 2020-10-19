Euro
9.30
Dolar
7.89
BIST 100
1,205.37
Altın
1,909.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Berkay Özcan basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) Tatbikatı'nın sürdüğünü bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 19.10.2020
Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, NATO harbe hazırlık denetlemesi ve sertifikasyonunun icra edildiği Anadolu Vaşağı 2020 (ANCA-20) Tatbikatı'nın sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerince sürdürülen tatbikattan fotoğraflara yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19 korkusu nedeniyle her 4 çalışandan 1'i işini bırakmayı düşünüyor
İtalya Kovid-19 salgınında 9 bin 338 yeni vaka açıkladı

Benzer haberler

Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı devam ediyor

Anadolu Vaşağı 2020 Tatbikatı devam ediyor

MSB: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor

MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki

MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki
MSB: Son bir ayda toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir ayda toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki: Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli

MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki: Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli