Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,151.60
Altın
1,647.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı

ABD'de yüz tanıma teknolojisi sunan Clearview AI şirketinin, polis, kolluk kuvvetleri ve bankaları da içeren müşteri listesi internet korsanları tarafından ele geçirildi.

Mücahit Oktay   | 27.02.2020
Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı

New York

ABD'nin önde gelen yüz tanıma teknolojisi firması "Clearview AI", tüm müşteri listesinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını, ancak kısa süre içinde sorunu giderdiklerini açıkladı.

Clearview AI'nın avukatı Tor Ekeland, yaptığı açıklamada, güvenlik konusunun şirketin en büyük önceliği olduğunu belirterek, söz konusu ihlale karşı en hızlı şekilde tedbir aldıklarını belirtti.

Ekeland, "Ne yazık ki veri ihlalleri hayatın bir parçası. Sunucularımıza asla erişilmedi. Şirketin güvenlik prosedürlerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Söz konusu güvenlik açığı da engellenmiş durumda.'' ifadelerini kullandı.

Clearview AI, müşterilerine gönderdiği bildirimde, internet korsanlarının polis güçleri, kolluk kuvvetleri ve bankaları da içeren müşteri listesine yetkisiz erişim sağladığına dair bilgilendirmede bulundu.

3 milyar fotoğrafın internette yayılması önlendi

Bilinmeyen kişilerin ele geçirdiği görsellerin internette yayılmasını engellemek için harekete geçen teknoloji şirketi, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarından fotoğraflar da dahil olmak üzere internetten 3 milyardan fazla görseli çıkardığını bildirdi.

Clearview AI'ın teknolojisinin, yüz tanımlaması için kullanıcıların internet ortamındaki kişisel görsellerinin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına izin vermesi geçen ay tartışmalara yol açmıştı.

Şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine rağmen kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği açığa çıkmış ve kamuoyu bu duruma tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı

Amerikan yüz tanıma şirketi kullanıcı bilgilerini çaldırdı

Bakan Turhan: 5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda başlatmayı düşünüyoruz

Denizaltıların yetenekleri milli teknolojilerle artıyor

Türkiye elektrikli araç bataryası üretiminde Çinli firmanın radarında

Türkiye elektrikli araç bataryası üretiminde Çinli firmanın radarında
Uzay temalı eğitim üssü ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

Uzay temalı eğitim üssü ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor
Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak

Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak