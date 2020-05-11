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Dünya, Koronavirüs

Amerikalılardan salgın anketinde partizan tutum

ABD'de Kovid-19 salgını hakkında yapılan bir ankete katılanların verdikleri yanıtlar ile taraftarı oldukları partilerin görüşleri arasındaki aşırı benzerlik dikkati çekti.

Mücahit Oktay   | 11.05.2020
Amerikalılardan salgın anketinde partizan tutum Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan anket, katılımcıların siyasi tutumunun bu konuya ilişkin görüşlerini belirlediğini ortaya koydu.

New Jersey Monmouth Üniversitesinin bugün açıkladığı ankete göre, demokrat katılımcılar salgından etkilenme olasılığını daha yüksek görürken, cumhuriyetçiler normale dönüş konusunda demokratlara göre çok daha iyimser tutum sergiliyor.

Anket Direktörü Patrick Murray, ortaya çıkan neticenin virüsün politik sonuçlarına ışık tuttuğunu belirtirken, ''Sonuçlar için partizan kabilecilik tanımlaması en dürüst açıklama olacaktır.'' dedi.

Murray, bir an önce ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasını isteyen Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump ile bu tutumu çok aceleci bulan Demokrat lider Joe Biden’ın tavırlarının anket katılımcılarının cevaplarına da benzer şekilde yansıdığını belirtti.

Ankette, yakınlarının virüse yakalanması konusunda endişe duyup duymadıklarına yönelik soruya Demokratların yüzde 47'si, Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si "evet" cevabı verdi.

Virüse yakalanmaktan endişe duyup duymadıklarına ilişkin soruya da Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 25’i, Demokratların ise yüzde 60'ı "evet" dedi.

- Geleceğe dair görüşlerde de benzer tutum

Katılımcıların virüsün gidişatı ve gelecek beklentisi de partileriyle benzerlik gösterdi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 79’u salgının etkilerinin birkaç hafta içinde oldukça düşeceğine inandığını belirtirken, Demokratların sadece yüzde 30’u bu görüşü paylaştı.

Salgın sonrası hayatın normale dönüp dönmeyeceği konusunda da Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i umutlu olduklarını söylerken, Demokrat seçmenin iyimserlik oranı yüzde 53’te kaldı.

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