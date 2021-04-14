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Dünya, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci

ABD'de ramazan ayının ilk gününü idrak eden yüzlerce Müslüman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarına uygun olarak Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen organizasyonda ilk iftarını açtı.

Kasım İleri   | 14.04.2021
Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci

ABD'de ramazan ayının ilk gününü idrak eden yüzlerce Müslüman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarına uygun olarak, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen organizasyonda ilk iftarını açtı. Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını tutan Müslümanlar, akşam namazının ardından merkezin restoran bölümünde dağıtılan iftar yemeği için sıraya girdi. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, kısıtlı katılımla ilk iftara ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını tutan yüzlerce Müslüman, akşam namazının ardından merkezin restoran bölümünde dağıtılan iftar yemeği için sıraya girdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılan organizasyona katılanlar kapalı olarak özel hazırlanan iftar paketlerini aldı.

Konuklardan bazıları iftarlarını Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde açarken, evleri yakın olanların iftariyeliklerle evlerine gittikleri görüldü.

DCA'de iftar yemeğinin ardından sınırlı katılımlı olarak sosyal mesafe kurallarına göre cemaatle teravih namazı da kılındı.

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