Euro
10.33
Dolar
8.46
BIST 100
1,427.06
Altın
1,896.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurdu.

Dilara Zengin   | 26.05.2021
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak

Washington

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19’a yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü
Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu

Benzer haberler

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılacak

Amazon, medya şirketi MGM'yi 8,45 milyar dolara satın alıyor

ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı

Dibe doğru yarışın sonu: Küresel kurumlar vergisi

Dibe doğru yarışın sonu: Küresel kurumlar vergisi
AB mahkemesinden, Amazon firması lehine karar

AB mahkemesinden, Amazon firması lehine karar